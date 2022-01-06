Россия начала переброску миротворцев на территорию Казахстана

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности заявили, что в настоящий момент осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента.
Согласно последней информации ОДКБ, переброску российских миротворцев в Казахстан сейчас осуществляют самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что на площади Республики в Алма-Ате началась перестрелка. На место происшествия были стянуты более пятидесяти единиц техники, в частности, БТР, бронемашины, а также военные грузовики.
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