На площади Республики в Алма-Ате утром в четверг началась перестрелка

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6 января 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

беспорядки в Казахстане, t.me/shot_shot

На площади Республики в Алма-Ате ранее сегодня началась перестрелка. Соответствующую информацию утром в четверг, 6 января, предоставило издание Sputnik Казахстан на страничке в мессенджере Telegram.

"На площади идет перестрелка", – заявили сотрудники средств массовой информации и уточнили, что на место стянуты свыше пятидесяти единиц техники, в частности, БТР, бронемашины, а также военные грузовики с вооруженными силовиками.

Отмечается, что в центре площади находились около двухсот вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые были вооружены. Раздалось примерно десять выстрелов, причем стреляли не силовики.

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