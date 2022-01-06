На площади Республики в Алма-Ате утром в четверг началась перестрелка

На площади Республики в Алма-Ате ранее сегодня началась перестрелка. Соответствующую информацию утром в четверг, 6 января, предоставило издание Sputnik Казахстан на страничке в мессенджере Telegram.
"На площади идет перестрелка", – заявили сотрудники средств массовой информации и уточнили, что на место стянуты свыше пятидесяти единиц техники, в частности, БТР, бронемашины, а также военные грузовики с вооруженными силовиками.
Отмечается, что в центре площади находились около двухсот вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые были вооружены. Раздалось примерно десять выстрелов, причем стреляли не силовики.
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