Пресс-секретарь Белого дома назвала «безумными» обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию с массовыми беспорядками в Казахстане, а также отреагировала на обвинения в причастности США к случившемуся.
«Мы следим за сообщениями о протестах в Казахстане. Мы поддерживаем призывы к спокойствию, к протестующим - выражать свои требования мирно, к властям - проявлять сдержанность»,- высказала она.
Псаки назвала «безумными» утверждения о том, что США могут быть причастны к протестами в Казахстане. Она добавила, что это «абсолютная ложь» и, скорее всего, является частью «стандартного темника российской дезинформации».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым за сутки обращением к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков. Политик намерен применять «максимально жёсткие меры» в отношении правонарушителей.
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