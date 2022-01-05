Пресс-секретарь Белого дома назвала «безумными» обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

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5 января 2022, 20:59 Источник: ТАСС

Джен Псаки, фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию с массовыми беспорядками в Казахстане, а также отреагировала на обвинения в причастности США к случившемуся.

«Мы следим за сообщениями о протестах в Казахстане. Мы поддерживаем призывы к спокойствию, к протестующим - выражать свои требования мирно, к властям - проявлять сдержанность»,- высказала она.

Псаки назвала «безумными» утверждения о том, что США могут быть причастны к протестами в Казахстане. Она добавила, что это «абсолютная ложь» и, скорее всего, является частью «стандартного темника российской дезинформации».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым за сутки обращением к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков. Политик намерен применять «максимально жёсткие меры» в отношении правонарушителей.

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