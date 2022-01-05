Bloomberg: в ближайшие два месяца Европа может остаться без газа

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5 января 2022, 14:09 Источник: РБК

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

О высоком риске для Европы остаться в ближайшее время без газа написало агентство Bloomberg. По мнению авторов статьи, этому могут способствовать морозы и низкий уровень запасов топлива в хранилищах.

Газовые хранилища в Европе заполнены сейчас на 56%, говорится в статье. Это ниже среднего показателя за 10 лет. Как прогнозирует консалтинговая компания Wood Mackenzie, если Россия не увеличит поставки топлива, уровень запасов газа в Европе снизится к концу марта до 15%.

«Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что газ в Европе может закончиться», — пишут авторы.

Усугубляет ситуацию и то, что ЕС сейчас переживает этап перехода к более экологичным источникам энергии, закрывая угольные станции. В результате этого в прошлом году в европейских странах резко упала выработка электроэнергии.

«Не ясно, как можно достичь необходимого уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по «Северному потоку-2» или действующим маршрутам. 2022 год станет очередным нестабильным годом для европейских цен на газ»,— заявил в интервью Bloomberg вице-президент Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

Напомним, что к концу 2021 года цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за кубометр.

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