Набиуллина предостерегла россиян от ажиотажного приобретения подорожавших товаров

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17 декабря 2021, 16:29 Источник: ТАСС

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 декабря, заявила, что ажиотажные покупки гражданами страны подорожавших товаров, в частности, автомобилей, могут быть ошибочными.

Эльвира Набиуллина заявила, что ранее цены на некоторые товары сильно возросли, однако впоследствии снизились.

Глава ЦБ РФ отметила, что если Банк России, как планируется, обеспечит в целом ценовую стабильность, то, вероятнее всего, столь резкий всплеск цен не повторится. Сейчас, однако, по словам Набиуллиной, сложно сказать, какие именно товары подешевеют.

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