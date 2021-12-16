Песков: президент РФ поручил делать все возможное, чтобы решить проблему с высокой инфляцией

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16 декабря 2021, 14:51 Источник: РИА Новости

деньги, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высокие темпы инфляции в стане. По его словам, эта тема вызывает обеспокоенность в Кремле.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее»,- пояснил он.

Песков отметил, что происходит давление и внешних, и внутренних факторов. Пресс-секретарь президента добавил, что в мировой экономике оно ощущается не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. Представитель Кремля утверждает, что давление не ослабевает.

Недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала 2021 года потребительские цены выросли на 7,64%.

Ранее кандидат экономических наук Александр Дудчак назвал главным фактором роста инфляции в России неправильную финансовую политику Центробанка РФ.

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