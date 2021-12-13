Политолог Дудчак назвал главным фактором роста инфляции неправильную финансовую политику ЦБ

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 декабря 2021, 16:25

фото: pixabay.com

Политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак назвал главным фактором роста инфляции в России неправильную финансовую политику Центробанка РФ. По мнению эксперта, ЦБ "рассказывает сказки" о мерах, принимаемых для борьбы с инфляцией, и регулятору никто давно не верит.

Как считает Дудчак, "меры ЦБ лишь выводят инфляцию на новый уровень, вместо того, чтобы её останавливать".

По оценке экономиста, "эти меры практически не дают мелкому и среднему бизнесу развиваться, а также инвестировать в российскую экономику",- сообщает Общественная служба новостей.

Дудчак заявил о необходимости изменить финансовую политику. "Инициатива может исходить от кого угодно: и от депутатов, и от самого ЦБ, и от Минэкономразвития. Но от последних двух мы не дождёмся никаких решений, на это надеяться бессмысленно",- пояснил эксперт.

Экономист выразил уверенность, что "ресурсы и потенциал для решения этой проблемы есть".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила о планах Центробанка вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к 4%.

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