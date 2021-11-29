Председатель Банка России Эльвира Набиуллина: ЦБ сохранит жесткую политику для возвращения инфляции к 4%

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29 ноября 2021, 22:18 Источник: Интерфакс

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о планах Центробанка вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к четырем процентам.

На встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эльвира Набиуллина сказала, что инфляция Банк России сильно беспокоит, поскольку она в два раза превысила цель четыре процента.

По мнению главы ЦБ, «переждать» период роста инфляции, как это можно в других странах, нашей стране не удастся, поскольку инфляционные ожидания в России не являются «заякоренными».

Глава ЦБ заявила о росте инфляции во всем мире, и разном поведении центробанков в связи с этим.

Эльвира Набиуллина отметила, что в России есть риск раскручивания инфляционной спирали, когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она к повышению ожиданий. "Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация зарплат - это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить", - пояснила Набиуллина.

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