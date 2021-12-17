Путин заявил, что экономика России уже к середине 2021 года восстановилась от последствий пандемии

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17 декабря 2021, 15:19 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в пятницу, 17 декабря, что экономика страны восстановилась от последствий пандемии коронавируса нового типа уже к середине 2021 года.

По словам Владимира Путина, российская экономика к середине текущего года вышла на докризисный уровень. Глава государства также заметил, что показатели занятости вернулись к значениям 2019 года.

Президент РФ обратил внимание на то, что столь быстрое восстановление экономической динамики является видимым результатом работы всего делового сообщества. Путин, однако, предупредил, что после пандемии стране предстоит масштабная трансформация всех отраслей жизни.

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