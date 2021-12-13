Политолог Лукьянов заявил, что глава МИД Германии Бербок всегда выступала против «СП-2»
13 декабря 2021, 16:49
Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Федор Лукьянов заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок всегда выступала против "СП-2".
Эксперт в рамках беседы ФБА "Экономика сегодня", комментируя слова министра иностранных дел Германии о несогласовании проекта российского газопровода, подчеркнул, что это связано с нежеланием немецкой стороны добиться более выгодных условий эксплуатации "Северного потока – 2" во время переговоров с ЕК.
Федор Лукьянов также допустил новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации трубопровода, а также о принципах распределения выгоды.
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