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Политолог Лукьянов заявил, что глава МИД Германии Бербок всегда выступала против «СП-2»

, 16:49

Политолог Лукьянов заявил, что глава МИД Германии Бербок всегда выступала против «СП-2»
Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Федор Лукьянов заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок всегда выступала против "СП-2".

Эксперт в рамках беседы ФБА "Экономика сегодня", комментируя слова министра иностранных дел Германии о несогласовании проекта российского газопровода, подчеркнул, что это связано с нежеланием немецкой стороны добиться более выгодных условий эксплуатации "Северного потока – 2" во время переговоров с ЕК.

Федор Лукьянов также допустил новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации трубопровода, а также о принципах распределения выгоды.

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