Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

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13 декабря 2021, 14:46 Источник: ТАСС

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разъяснила свои слова о том, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому энергетического законодательству.

«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]»,- высказала дипломат.

Напомним, что «Северный поток-2» не может начать перекачку газа без одобрения немецкого регулятора. Cертификация остановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока компания этого не сделает, процесс продолжен не будет.

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