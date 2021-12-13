Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разъяснила свои слова о том, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому энергетического законодательству.
«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]»,- высказала дипломат.
Напомним, что «Северный поток-2» не может начать перекачку газа без одобрения немецкого регулятора. Cертификация остановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока компания этого не сделает, процесс продолжен не будет.
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