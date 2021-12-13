Глава МИД ФРГ: «Северный поток – 2» не будут одобрять из-за несоответствия европейскому законодательству

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13 декабря 2021, 08:08

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» не соответствует европейскому энергетического законодательству.

Бербок пояснила в интервью телеканалу ZDF, что «Северный поток-2» не может быть одобрен, поскольку «по-прежнему не удовлетворяет требованиям европейского законодательства». По ее словам, «вопросы безопасности остаются открытыми». При этом дипломат не стала уточнять, что имеет в виду, когда говорит о несоответствии правам Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу «Северный поток – 2». Глава МИД ФРГ выступала против проекта. Теперь она вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не будет готова отказаться от трубопровода, строительство которого уже завершено.

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