Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

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12 декабря 2021, 07:40 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/dpa/globallookpress.com

Немецкий журналист, политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер заявил, что министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Лейтойзер отметил, что в качестве представителя «Зеленых» дипломат выступала против строительства «Северного потока-2». Теперь ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не будет готова отказаться от трубопровода, строительство которого уже завершено, добавил автор. По его словам, сейчас, будучи на посту главы МИД, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции.

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины»,- продолжил эксперт.

Сама Бербок призывает к отказу от угольной энергетики и развитию альтернативных возобновляемых источников энергии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал отвечать прямо на вопрос о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». При этом он назвал «весьма очевидным», что Германия, Евросоюз и «многие другие» отреагируют на нарушение границ.

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