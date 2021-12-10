Шольц прямо не ответил на вопрос о санкциях против газопровода «Северный поток – 2»

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10 декабря 2021, 20:42 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 10 декабря, не ответил прямо на вопрос, являются ли для него табу санкции против газопровода "Северный поток — 2" в качестве реакции на действия Российской Федерации.

Олаф Шольц ранее в интервью телеканалу Welt заявил, что вероятное "нарушение границ" Украины со стороны РФ не останется без последствий.

В ходе пресс-конференции вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен канцлера ФРГ спросили, являются ли санкции против "Северного потока – 2" возможными или это для него "табу". Олаф Шольц не дал прямого ответа, но назвал "весьма очевидным", что Германия, Евросоюз и "многие другие" отреагируют на нарушение границ. "Но также очевидно и то, что главной задачей является предотвратить это", – добавил он.

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