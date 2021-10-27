Директор департамента ЦБ Тремасов: инфляция в России приближается к верхней границе прогноза Центробанка

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 октября 2021, 14:37 Источник: РИА Новости

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Инфляция в России приближается к верхней границе прогноза Центробанка на 2021 год. При этом в следующем году ожидается ее замедление.

Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Центробанк прогнозировал на конец 2021 года инфляцию в 7,4-7,9 процента. «Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза, - сказал Тремасов. - Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах».

При этом, как отметил финансист, прогноз на следующий год остается неизменным. Центробанк предполагает, что инфляция составит 4-4,5 процента. «Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», - заявил Тремасов.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рост цен на продукты в России давлением «неблагоприятной международной конъюнктуры» и рассказал, что правительство выработало механизмы, чтобы «предотвратить скачкообразное повышение цен».

Ранее «Аргументы недели» сообщали о новых предложениях по возрождению в стране сельского хозяйства.

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