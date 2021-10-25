Песков объяснил рост цен на продукты давлением мирового рынка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге для журналистов назвал причины роста цен на продукты и пообещал, что правительство постарается не допустить их скачкообразного роста.
На рост цен, по словам Пескова, влияют «инфляционные процессы» и «неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения».
Однако правительство России выработало «постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен», чтобы предотвратить скачкообразное повышение,- сказал пресс-секретарь.
На днях стало известно, что в России ускорился рост оптовых цен. За год они увеличились почти на 27%. При этом розничные цены росли в три раза медленнее. Давление оптовых цен влияет на уровень инфляции. Если розничные цены будут отставать от опта, это приведет к остановке ряда производств и массовому банкротству предприятий.
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