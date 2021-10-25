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Песков объяснил рост цен на продукты давлением мирового рынка

, 14:21

Песков объяснил рост цен на продукты давлением мирового рынка
Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге для журналистов назвал причины роста цен на продукты и пообещал, что правительство постарается не допустить их скачкообразного роста.

На рост цен, по словам Пескова, влияют «инфляционные процессы» и «неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения».

Однако правительство России выработало «постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен», чтобы предотвратить скачкообразное повышение,- сказал пресс-секретарь.

На днях стало известно, что в России ускорился рост оптовых цен. За год они увеличились почти на 27%. При этом розничные цены росли в три раза медленнее. Давление оптовых цен влияет на уровень инфляции. Если розничные цены будут отставать от опта, это приведет к остановке ряда производств и массовому банкротству предприятий. 

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