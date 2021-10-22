Байден заявил, что в США в ближайшие годы произойдет «драматическое» снижение цен на топливо

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22 октября 2021, 08:27 Источник: CNN

президент США Джо Байден, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал "драматическое" снижение стоимости топлива на американском рынке. По словам политика, это произойдет уже в ближайшие два-три года.

Джо Байден в рамках общения с избирателями в эфире телевизионного канала CNN подчеркнул, что граждане США увидят "драматическое" падение цен на бензин.

По словам американского лидера, это произойдет по мере того, как Соединенные Штаты "будут продвигаться" в грядущие два-три года.

Ранее сегодня Байден призвал жителей США не беспокоиться, что какое-либо другое государство, в частности Россия и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.

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