Байден призвал американцев не беспокоиться, что Россия превзойдет США по военной мощи

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22 октября 2021, 07:42 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден в рамках общения с избирателями призвал жителей страны не беспокоиться, что какое-либо другое государство, в частности Россия и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.

Джо Байден подчеркнул, что КНР, Российская Федерация и "весь остальной мир" знают, что у Соединенных Штатов Америки "самые мощные вооруженные силы в истории". Именно поэтому, по словам лидера страны, американцам не следует беспокоиться о том, что кто-либо сможет превзойти США в данном вопросе.

Байден, однако, уточнил, что опасаться следует действий Москвы и Пекина, которые могут "побудить их совершить серьезные ошибки".

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