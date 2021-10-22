Байден призвал американцев не беспокоиться, что Россия превзойдет США по военной мощи

Президент США Джо Байден в рамках общения с избирателями призвал жителей страны не беспокоиться, что какое-либо другое государство, в частности Россия и Китай, сможет превзойти Штаты по военной мощи.
Джо Байден подчеркнул, что КНР, Российская Федерация и "весь остальной мир" знают, что у Соединенных Штатов Америки "самые мощные вооруженные силы в истории". Именно поэтому, по словам лидера страны, американцам не следует беспокоиться о том, что кто-либо сможет превзойти США в данном вопросе.
Байден, однако, уточнил, что опасаться следует действий Москвы и Пекина, которые могут "побудить их совершить серьезные ошибки".
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