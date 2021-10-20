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Путин заявил, что российские власти беспокоятся за вероятные последствия энергокризиса в Европе

, 16:16 Источник: ТАСС

Путин заявил, что российские власти беспокоятся за вероятные последствия энергокризиса в Европе
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин днем в среду, 20 октября, заявил, что власти Российской Федерации обеспокоены возможными последствиями кризиса, который возник на энергетическом рынке в Европе.

Владимир Путин заметил в рамках совещания с членами правительства, что вероятные последствия энергокризиса на европейской территории беспокоят не только его, но и правительство РФ.

Глава государства также уточнил, что беспокойство вызывают, в частности, предполагаемые меры по поддержке населения в Европе. По мнению президента России, они могут привести к большому количеству проблем в различных сферах.

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