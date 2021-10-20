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Политолог Алексей Голубев заявил, что мощнейший энергетический кризис в Европе создала «зеленая» альтернатива

, 15:13

Политолог Алексей Голубев заявил, что мощнейший энергетический кризис в Европе создала «зеленая» альтернатива
фото: pixabay.com

Политолог Алексей Голубев поддержал мнение западных экспертов, полагающих, что мощнейший энергетический кризис в Европе создала «зеленая» альтернатива. Авторы американского издания Wall Street Journal написали, что страны Запада устроили «величайший акт самовредительства», тем самым приведя к триумфу в «газовой войне» президента России Владимира Путина.

Аналитики WSJ в сфере энергетики полагают, что американские и европейские власти погнались за «зеленой» альтернативой и угодили в ловушку, поскольку резко взлетели тарифы на электроэнергию, многим предприятиям грозит банкротства.
В статье говорится, что изменить ситуацию на газовом рынке в ЕС поможет только Россия.

Joseph Breton комментирует: «Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. ... Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене».

Политолог Алексей Голубев напомнил, что многие западные специалисты предупрежали: полный переход на «зеленую» энергетику в обозримом будущем не представляется возможным. Но под давлением США и других элит ЕС начали принимать не выгодные для своих стран решения.

Российский эксперт сказал в интервью с ФБА «Экономика сегодня», что «опрометчивость европейских властей привела к энергетическому кризису, а не недобросовестность "Газпрома" или спекуляции РФ на сертификации газопровода "Северный поток – 2"».
Голубев подчеркнул, что множество аналитиков говорили о том, что мир не готов к переходу на «зеленую» энергетику, и в ближайшие года этот сценарий не удастся воплотить в реальность.

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