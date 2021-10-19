Российская экономика едет на ручнике пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 октября 2021, 10:56

Принятие проекта нового бюджета на ближайшие три года может пройти под лозунгом «нормализация». Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что такой формат развития экономики можно охарактеризовать как движение на ручнике.



Парламенту нового созыва предстоит решить главную задачу – увеличение доходов населения. Формирование государственного бюджета до 2024 года, по мнению чиновников Минфина и Минэкономразвития, проводится в условиях восстановления активности и увеличения занятости граждан. С 2022 года Россия начнёт возврат к обычным бюджетным параметрам. Министр экономического развития Максим Решетников считает, что экономика страны восстановилась и движется по нормальной траектории. К концу года можно ожидать трёхпроцентного роста. Директор ИНП РАН Александр Широв имеет другое мнение. Выступая на экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества, специалист указал на сокращение финансирования социальной политики, здравоохранения, прикладных исследований.



Проект бюджета на ближайшие три года больше похож на консервацию социально-экономических проблем. Бюджетную политику ожидает сдерживание, как это было и до пандемии. Привлекательность российской экономики из-за этого будет падать, что приведёт к дальнейшему сокращению инвестиционных проектов.

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