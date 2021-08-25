Медведчук заявил, что запуск «СП-2» будет иметь негативные последствия для экономики Украины

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25 августа 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал скорый запуск российского трубопровода «Северный поток-2». По его словам, проект будет нести негативные последствия для экономики Украины.

«После того как "Северный поток — 2" запустится, для Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу ... эти последствия будут крайне негативными», - высказал он.

Медведчук не исключает, что контракт между Украиной и Россией о транзите газа в Европу может быть продлен после 2024 года. Однако он уверен, что это возможно только на «конкурентных началах, поскольку газ будет идти по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем «Северный поток – 1» и «Северный поток - 2»». Продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику – России, добавил политик.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину.

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