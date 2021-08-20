Путин пообещал, что РФ выполнит все обязательства по контракту с Украиной на транзит газа

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20 августа 2021, 18:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 20 августа, заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Москва исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия готова после 2024 года производить транзит газа через территорию Украины. По словам Владимира Путина, однако, точные объемы и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Европейского союза, поскольку РФ не может подписать соглашение в отсутствие контрактов на поставку потребителям в Европе.

Президент России обратил внимание на то, что объемы потребления растут и, вероятно, так будет в ближайшие годы. Политик добавил, что сейчас более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей нет.

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