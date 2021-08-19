Эксперт Белогорьев заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток - 2» могут начаться в октябре 2021 года

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19 августа 2021, 15:57 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

“Газпром” планирует, что поставки газа по “Северному потоку - 2” начнутся в октябре текущего года. Самым поздним сроком, как отметили эксперты, является начало третьего осеннего месяца.

Ранее в “Газпроме” заявили, что поставки в текущем году по указанному трубопроводу могут составить 5,6 млрд м3 газа. По словам Алексея Белогорьева, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, такие цифры говорят о том, что компания планирует старт поставок на октябрь.

В свою очередь директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова придерживается мнения, что начнутся они не позднее начала ноября. Она добавила, что в таком случае “суточная прокачка газа будет достигать максимально возможных значений”.

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