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Глава департамента МИД Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину

, 09:47 Источник: РИА Новости

Глава департамента МИД Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину
Alona_nikolaievych/Global Look Press

Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы прекратить транзит газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что власти РФ не раз заявляли об отсутствии заинтересованности в прекращении транзита через Украину. Об этом говорил в том числе глава российского государства.

По словам Биричевского, у российской стороны имеются контрактные обязательства по транзиту. Он добавил, что РФ всегда выполняла свои обязательства по доставке газа на европейскую территорию, проблемы имелись у Украины.

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