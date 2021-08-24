Глава департамента МИД Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину

Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы прекратить транзит газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что власти РФ не раз заявляли об отсутствии заинтересованности в прекращении транзита через Украину. Об этом говорил в том числе глава российского государства.
По словам Биричевского, у российской стороны имеются контрактные обязательства по транзиту. Он добавил, что РФ всегда выполняла свои обязательства по доставке газа на европейскую территорию, проблемы имелись у Украины.
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