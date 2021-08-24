Глава департамента МИД Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 августа 2021, 09:47 Источник: РИА Новости

Alona_nikolaievych/Global Look Press

Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы прекратить транзит газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что власти РФ не раз заявляли об отсутствии заинтересованности в прекращении транзита через Украину. Об этом говорил в том числе глава российского государства.

По словам Биричевского, у российской стороны имеются контрактные обязательства по транзиту. Он добавил, что РФ всегда выполняла свои обязательства по доставке газа на европейскую территорию, проблемы имелись у Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости