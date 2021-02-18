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18 февраля 2021, 08:23

фото: pixabay.com

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году. По данным специалистов рейтингового агентства "Эксперт РА", потерять разрешение на банковскую деятельность в течение этого года могут порядка 33 кредитных организаций.

Риск дефолта эксперты связывают с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9 % расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — пояснили специалисты.

Индекс здоровья российского банковского сектора отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев. По мнению экспертов, здоровье банковского сектора продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за сохраняющейся существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка.

Почти никто из ведущих российских экономистов не видит для России сколько-нибудь оптимистичных сценариев развития. В лучшем случае всё останется не хуже, чем сегодня. В январе 2021 г. ведущие российские экономисты собирались на традиционный Гайдаровский форум.