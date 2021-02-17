Усиление авторитаризма за время пандемии может вызвать бегство капиталов и кадров

Почти никто из ведущих российских экономистов не видит для России сколько-нибудь оптимистичных сценариев развития. В лучшем случае всё останется не хуже, чем сегодня.
Мало кто сомневается, что Россия останется в значительной мере закрытой страной. Поток иностранных инвестиций нам не грозит из-за снижения доходов населения, невнятной судебной системы, всевластия чиновников, непредсказуемой внешней политики и вероятных новых санкций. Также Минфин не имеет резервов, чтобы снизить налоги и подхлестнуть деловую активность.
Как поведут себя рынки после снятия коронавирусных ограничений – бабушка надвое сказала. С одной стороны, это обещает возвращение к привычному деловому ритму. С другой – значительная часть бизнеса разочарована усилением авторитаризма за время пандемии – и это может вызвать повальное бегство капиталов, предпринимателей и специалистов, едва шире откроются границы с Евросоюзом или США.
Одной из детерминант роста, не зависящей от политических приоритетов Кремля, могла бы стать цифровизация экономики По-хорошему, цифровизация означает трансформацию экономики, которая без прямых инвестиций, в том числе из-за рубежа, невозможна. А кто захочет вкладываться, если у нас тут страна – осаждённая крепость?
Базовая вещь: обеспечить экономический рост в стране с уменьшающимся населением невозможно. Пока футурологи пугают нашествием роботов в промышленность, в реальности идёт битва за трудовые ресурсы – в первую очередь за мигрантов. Правительства делают всё возможное, чтобы работали женщины и пожилые люди – желательно лет до 70. По этой логике выходит, что российская власть правильно подняла пенсионный возраст. Но дальше его повышать некуда, да и мигранты из Средней Азии Россию жалуют всё меньше. Реформы удаются, лишь когда население поддерживает реформатора.
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