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Рост цен в России планирует почти половина компаний

, 17:21 Источник: ПРАЙМ

Рост цен в России планирует почти половина компаний
рост цен, фото: pixabay.com

Центр стратегических разработок провел исследование, по результатам которого стало понятно, что 44% российских компаний намерены в этом году увеличить цены на свои товары и услуги.

Рост будет составлять 8–10%. Вопросе участвовали более шести тысяч компаний.

43% компаний при этом планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России. У каждой пятой фирмы в планах выводить на рынок новинки.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на иномарки в России. За год цены на продукты выросли на 40%.

НС

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