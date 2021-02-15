Рост цен в России планирует почти половина компаний

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 февраля 2021, 17:21 Источник: ПРАЙМ

рост цен, фото: pixabay.com

Центр стратегических разработок провел исследование, по результатам которого стало понятно, что 44% российских компаний намерены в этом году увеличить цены на свои товары и услуги.

Рост будет составлять 8–10%. Вопросе участвовали более шести тысяч компаний.

43% компаний при этом планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России. У каждой пятой фирмы в планах выводить на рынок новинки.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на иномарки в России. За год цены на продукты выросли на 40%.