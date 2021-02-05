Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки в России

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5 февраля 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: сайт ГД

Российские аналитики пришли к выводу, что в марте цены на новые автомобили могут подняться на 1-3,5%. Специалисты отмечают, что особенно сильно подорожают иномарки.

Сообщается, что рост цен в марте можно будет назвать существенным, но не критическим, и это не должно сказаться на продажах транспорта. При этом повышение стоимости новых автомобилей будет длится весь 2021 года.

Ряд экспертов полагает, что рост цен произойдет вскоре после повышения утильсбора, и вновь ввозимые автомобили будут стоить дороже, чем те, которые прибыли в Россию несколько лет назад. Другие аналитики придерживаются мнения, что эти 3,5% «растворятся» в других подорожаниях, которые коснутся практически всех брендов в 2021 году.

Ранее автоэксперт поддержал инициативу о возможности получения автоправ с 16 лет.