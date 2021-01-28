За год цены на продукты выросли на 40%

Аргументы Недели → Потребитель 13+

28 января 2021, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Усилия правительства по регулированию продуктовых цен не привели к ощутимым результатам. Стоимость еды в январе по сравнению с последним месяцем прошлого года выросла на 4%, при том, что российские власти активно взялись за ценовой вопрос.



Если сравнить цены с январём прошлого года, то годовое подорожание основных категорий продуктов составляет более 40%. Эксперты предполагают, что государственное вмешательство в регулирование цен может привести к ещё большему подорожанию товаров. Ситуация ухудшается тем, что доходы населения стремительно падают.



Аналитики заявляют, что подорожание связано с плохим урожаем, что привело к увеличению стоимости импортируемой продукции. Речь идёт о зерновых культурах и подсолнечнике. Вместе с этим на цены влияет курс доллара, увеличение стоимости импортного сырья, рост налогов, пошлин. Введённый мораторий на цены ритейлеры больше не готовы соблюдать. Нулевая наценка не позволяет получать прибыль.



