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За год цены на продукты выросли на 40%

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

За год цены на продукты выросли на 40%

Усилия правительства по регулированию продуктовых цен не привели к ощутимым результатам. Стоимость еды в январе по сравнению с последним месяцем прошлого года выросла на 4%, при том, что российские власти активно взялись за ценовой вопрос.

Если сравнить цены с январём прошлого года, то годовое подорожание основных категорий продуктов составляет более 40%. Эксперты предполагают, что государственное вмешательство в регулирование цен может привести к ещё большему подорожанию товаров. Ситуация ухудшается тем, что доходы населения стремительно падают.

Аналитики заявляют, что подорожание связано с плохим урожаем, что привело к увеличению стоимости импортируемой продукции. Речь идёт о зерновых культурах и подсолнечнике. Вместе с этим на цены влияет курс доллара, увеличение стоимости импортного сырья, рост налогов, пошлин. Введённый мораторий на цены ритейлеры больше не готовы соблюдать. Нулевая наценка не позволяет получать прибыль.

ПВ

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