Эксперт Романюк рассказал, как накопить миллион долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Regnum

копилка, фото: pixels.com

Независимый финансовый консультант Роман Романюк заявил, что заработать миллион долларов может любой человек. По его словам, с ростом доходов растет и потребление - деньги начинают тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса.

«… нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска», - пояснил он.

Романюк отметил, что если в 23 года инвестировать 154 доллара ежемесячно под 10% годовых, то к 65 годам можно накопить миллион долларов. При этом, пользуясь услугами специалистов, можно повысить среднегодовую доходность до 14%, добавил эксперт.

«Тогда, если начать инвестировать в 23 года и делать это до 65 лет, то чтобы накопить капитал в $1 000 000 необходимо ежемесячно инвестировать всего 48$», - резюмировал он.

Ранее финансист объяснил, когда лучше всего продавать и приобретать валюту - доллары и евро.