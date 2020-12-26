Финансист объяснил, когда лучше всего продавать и приобретать валюту - доллары и евро

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26 декабря 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

калькулятор, фото: pixels.com

Экономист Артем Тузов рассказал, когда лучше покупать и продавать иностранную валюту. По его словам, россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации.

Тузов отметил, что продавать валюту для получения прибыли лучше на пике роста (доллар выше 80 рублей, а евро - 93-94 рубля), а приобретать в моменты ее снижения относительно рубля (если по текущим курсам оценивать, то это при стоимости доллара ниже 80 рублей, а евро - ниже 90 рублей).

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост - например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», - пояснил он.

Эксперт добавил, что циклы роста и спада валюты повторяются, но нацвалюта в динамике не возвращается к прежним уровням, например, доллар никогда не будет по 65 или 68 рублей. Тузов уточнил, что время от времени рубль от ослабления будет переходить к росту - тогда и стоит приобретать доллары и евро. Однако, если нет цели заработать на колебаниях валюты в краткосрочном периоде, то стоит валютные накопления держать в течение нескольких лет, поскольку в таком виде средства не обесценятся, подчеркнул он.