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Эксперт Капустянский считает, что в начале нового года рубль может продолжить расти

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт Капустянский считает, что в начале нового года рубль может продолжить расти
Фото: pixabay.com

Ожидания инвесторов толкают доллар вниз, а соответственно, на этом фоне растут сырьевые товары, в частности нефть, а также остальные валюты. Так считает финансовый аналитик Иван Капустянский.

По его словам, в большей мере именно падением доллара обусловлен рост рубля по отношению к доллару США. Эксперт предполагает, что до конца этой недели пара доллар/рубль вряд ли превысит отметку 76. До конца года пара доллар/рубль вполне может остаться в диапазоне 72−74, а евро/рубль в районе 90−88.

«А вот в начале следующего года рубль имеет шансы продолжить рост, в свою очередь, валютная пара доллар/рубль может пробить нижнюю границу диапазона – 72. В случае реализации сценария падение может усилиться к следующей цели 68−70. Глобальными причинами для роста останутся те же факторы», – пояснил Капустянский.

Ранее эксперт Голубовский назвал поведение курса рубля аномальным.

ДВа

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