Эксперт Голубовский считает поведение курса рубля аномальным

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 декабря 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Нынешнее падение рубля не такое уж неожиданное. Скорее, аномальным было его предшествующее укрепление до 73 и выше. Так считает финансовый эксперт Дмитрий Голубовский.

Он не исключает, что это было не чем иным, как финансовой махинацией, с помощью которой из страны были выведены значительные суммы денег. По его словам, «сейчас мы увидим прокол этого пузыря, и курс рубля, как весной, снова взлетит до 80».

«Рубль в последние недели вообще вел себя аномально. Сначала мы наблюдали аномальное укрепление, и трудно сказать, что происходит сейчас, - простое возвращение к норме или новая волна девальвации», – сказал финансист.

Эксперт также считает, что из-за роста инфляции наши ставки стали отрицательными, сальдо платежного баланса в ноябре также было отрицательным, так как начался отток капитала после победы демократов на выборах президента США. Но на этом фоне рубль укреплялся по непонятным причинам.

«Трудно было сказать, кто вообще его покупал. У меня такое впечатление, что это была манипуляция с курсом рубля, чтобы в ноябре без паники вывести большие деньги из страны», – заявил Голубовский.

Ранее сообщалось, что россияне, в отличие от ЦБ, не почувствовали стабильность рубля.