ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Россияне, в отличие от ЦБ, не почувствовали стабильность рубля

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне, в отличие от ЦБ, не почувствовали стабильность рубля

Россияне считают, что Центральный банк не выполняет свои главные функции. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», граждане нашей страны возлагают на государство слишком большие надежды относительно укрепления и поддержки национальной валюты.

В течение 2020 года рубль значительно обесценился по отношению к доллару. Россияне вынуждены признать, что это негативно сказалось на их жизни. Люди стали активнее следить за положением рубля. Респонденты всё чаще заявляют, что Центробанк принимает недостаточно мер для стабилизации курса валюты. В самом ЦБ с таким мнением не согласны. Глава учреждения Эльвира Набиуллина указала, что на курс влияет не только цена на углеводороды, но и мировой спрос.

Аналитики говорят, что российский Банк и Министерство финансов РФ проводят всё необходимое против резкого падения рубля. В уязвимом положении остаётся только реальный финансовый сектор. Действия ЦБ положительно оценивают и западные наблюдатели. По версии журнала Forbes, Эльвира Набиуллина признана одной из самых влиятельных женщин в мире.

Другие эксперты называют основной причиной ухудшения благосостояния граждан именно ослабление курса национальной валюты. Из-за роста цен на зарубежную продукцию россияне вынуждены ограничивать себя во всём, приобретая только самые необходимые товары.

ПВ

В мире

Avia.pro: во время войны в Карабахе азербайджанский комплекс С-300 сбил неизвестную цель

Российский С-300 сбил неизвестную цель в небе над Нагорным Карабахом

В ходе вспыхнувшего минувшей осенью конфликта на территории Нагорного Карабаха С-300 армии Азербайджана сбил неизвестную цель. Об этом говорится в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью