Россияне, в отличие от ЦБ, не почувствовали стабильность рубля

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11 декабря 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне считают, что Центральный банк не выполняет свои главные функции. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», граждане нашей страны возлагают на государство слишком большие надежды относительно укрепления и поддержки национальной валюты.



В течение 2020 года рубль значительно обесценился по отношению к доллару. Россияне вынуждены признать, что это негативно сказалось на их жизни. Люди стали активнее следить за положением рубля. Респонденты всё чаще заявляют, что Центробанк принимает недостаточно мер для стабилизации курса валюты. В самом ЦБ с таким мнением не согласны. Глава учреждения Эльвира Набиуллина указала, что на курс влияет не только цена на углеводороды, но и мировой спрос.



Аналитики говорят, что российский Банк и Министерство финансов РФ проводят всё необходимое против резкого падения рубля. В уязвимом положении остаётся только реальный финансовый сектор. Действия ЦБ положительно оценивают и западные наблюдатели. По версии журнала Forbes, Эльвира Набиуллина признана одной из самых влиятельных женщин в мире.



Другие эксперты называют основной причиной ухудшения благосостояния граждан именно ослабление курса национальной валюты. Из-за роста цен на зарубежную продукцию россияне вынуждены ограничивать себя во всём, приобретая только самые необходимые товары.



