Песков заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» способны осложнить реализацию проекта
24 декабря 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 24 декабря, заявил, что существующие и планируемые санкции США против "Северного потока – 2" могут максимально осложнить реализацию проекта.
Накануне журналисты сообщили, что действующая администрация США намерена ввести новый пакет санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".
Пресс-секретарь Владимира Путина сегодня заявил, что рестрикции, которые власти Соединенных Штатов уже принимали, а также те, которые они запланировали, направлены на максимальное осложнение реализации проекта. По словам Дмитрия Пескова, ограничения способны достичь вышеуказанной цели, однако и Россия, и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы газопровод был достроен.
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