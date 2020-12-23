Журналисты заявили, что Лондон пошел на значительные уступки в переговорах c ЕС по торговой сделке

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23 декабря 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

флаг Великобритании, pixabay.com

Журналисты сообщили вечером в среду, 23 декабря, что власти Великобритании за минувшие два дня пошли на значительные уступки в процессе переговоров по торговой сделке с Европейским Союзом.

Как отмечает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источник во французском правительстве, в частности, уступки со стороны Лондона были сделаны в вопросе рыболовства.

Отметим также, что ранее телеканал Sky News заявил, что власти Великобритании и ЕС достигли принципиальной договоренности по вопросу заключения соглашения о будущих отношениях, а также о свободной торговле.

Напомним, Британия в ночь на 1 февраля покинула Евросоюз. Стороны договорились о переходном периоде до конца 2020 года, во время которого Соединенное Королевство должно соблюдать все европейские нормы, связанные, в том числе, с торговлей по правилам единого рынка.