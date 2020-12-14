Лондон пошел на уступки ЕС

Аргументы Недели → В мире 13+

14 декабря 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

слева главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на фото globallookpress.com/ Salerno/Euc

Торговая сделка Великобритании и Евросоюза возможна уже на этой неделе. Британский премьер Борис Джонсон пошел на уступки. Brexit-переговоры сдвинулись с мертвой точки.

Пока еще возможность сделки только допускается. Великобритания и Евросоюз могут заключить торговый договор, который будет регулировать дальнейшие отношения между сторонами. Это крайне важно, так как в конце года заканчивается переходный период. Уже с начала следующего года Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС.

Возможность заключения договора появилась после того, как Борис Джонсон пошел на уступку. Главный переговорщик ЕС сообщил послам стран, входящих в политический блок, что Борис Джонсон признал необходимость создания договорного механизма для обеспечения честной конкуренции. Это вывело переговоры из тупика.

«ЕС продолжит переговоры со своим конструктивным, спокойным и ориентированным на результат подходом», — объясняет Барнье: «Успех зависит от того, хочет ли Лондон также честной сделки и готов ли принять неизбежные компромиссы».

В Евросоюзе теперь предполагают, что британское правительство пошло на уступки, чтобы продавить свои условия договоренностей по рыболовству. Это еще один ключевой вопрос. После выхода Великобритании из состава Евросоюза корабли под флагом стран этого политического блока больше не смогут заходить в британские территориальные воды. Лондон уже даже направил военные корабли к своим морским границам. Они будут ловить сейнеры ЕС, который вторгнутся в британские территориальные воды.