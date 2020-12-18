Аналитик Юшков назвал страны, которые пострадают от строительства «Северного потока - 2»

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18 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, кто больше всего потеряет от запуска трубопровода «Северный поток-2». По его словам, больше всего реализация проекта выгодна для Европы.

«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», – пояснил он.

Юшков отметил, что сейчас действует пятилетний контракт на поставки газа через Украину, который очень неудобен для «Газпрома». Однако после истечения этого контракта транзита через Украину больше не будет, поскольку маршрут затратный и географически неудобный, добавил эксперт. Он напомнил, что в Европе намерены с 2021 года отслеживать так называемый «углеродный след» - сколько энергии потрачено на производство единицы товара, а украинские тарифы на прокачку газа самые высокие.

«После достройки газопровода у США останется только один способ помешать его работе – ввести санкции с запретом покупать газ у конкретного поставщика, то есть у «Газпрома». Но это радикальный сценарий … Это будет огромная дыра в газовом балансе Европы. Такие санкции приведут к жесточайшему конфликту между Европой и США», - резюмировал Юшков.