РБК: трубоукладчик «Северного потока - 2» сменил владельца

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18 декабря 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

строительство Северного потока-2, фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на обновленные данные в Российском международном реестре судов (РМРС) сообщили, что трубоукладчик, строящий газопровод «Северный поток-2», снова поменял собственника.

Новым владельцем трубоукладочной баржи «Фортуна», которая возобновила строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии, стало московское микропредприятие «КВТ-Рус». Отмечается, что смена собственника могла произойти из-за ужесточения американских санкций в отношении газопровода.

Ранее владельцем трубоукладчика являлось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело «Фортуну» у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Кроме того, СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили, что проект «Северный поток – 2» никогда не будет реализован.