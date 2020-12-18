РБК: трубоукладчик «Северного потока - 2» сменил владельца
18 декабря 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
СМИ со ссылкой на обновленные данные в Российском международном реестре судов (РМРС) сообщили, что трубоукладчик, строящий газопровод «Северный поток-2», снова поменял собственника.
Новым владельцем трубоукладочной баржи «Фортуна», которая возобновила строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии, стало московское микропредприятие «КВТ-Рус». Отмечается, что смена собственника могла произойти из-за ужесточения американских санкций в отношении газопровода.
Ранее владельцем трубоукладчика являлось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело «Фортуну» у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября 2020 года.
Кроме того, СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили, что проект «Северный поток – 2» никогда не будет реализован.
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