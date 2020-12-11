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Эксперт Коренев считает, что государству не нужно мешать развитию бизнеса

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт Коренев считает, что государству не нужно мешать развитию бизнеса
Фото: pixabay.com

Государство не очень помогает всевозможным стартапам, малым и средним предприятиям. Об этом заявил аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

Он напомним, с чего начиналась IBM. С гаража. Знаем, с чего начинались Apple, Amazon. По его словам, помогать нужно вот таким ребятам, которые делают в гараже первые персональные компьютеры, потому что они потом станут IBM или Apple.

«Помогать гигантским корпорациям, которые неэффективные или низкоэффективные – смысла нет. Это деньги в песок», – сказал эксперт.

Для развития бизнеса, по его словам, необходимо создать условия, а потом убрать руки подальше, не мешать. Потому что чиновничество в этом плане чем грешит – оно во всем хочет поучаствовать, показав свою бурную деятельность. Что приводит в результате к дополнительным преградам и необоснованным препонам в бизнесе.

«Все заработает, создайте людям возможность для работы, и дальше не мешайте осуществлять свою деятельность», - считает Коренев.

Ранее Генпрокурор РФ предложил ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков.

ДВа

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