Генпрокурор РФ предлагает ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

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8 декабря 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Игорь Краснов. Фото: сайт ГД

Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым ужесточить статью УК РФ, по которой привлекают к ответственности «кошмарящих» бизнес силовиков.

По его словам, соответствующая уголовная статья нуждается в совершенствовании. Сейчас такое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести с максимальным наказанием в три года лишения свободы.

Краснов отметил, что это «явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности».

Ранее Краснов назвал российские регионы с самым высоким коэффициентом взяток и «откатов».