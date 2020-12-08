Генпрокурор РФ предлагает ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым ужесточить статью УК РФ, по которой привлекают к ответственности «кошмарящих» бизнес силовиков.
По его словам, соответствующая уголовная статья нуждается в совершенствовании. Сейчас такое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести с максимальным наказанием в три года лишения свободы.
Краснов отметил, что это «явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности».
Ранее Краснов назвал российские регионы с самым высоким коэффициентом взяток и «откатов».
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