Генпрокурор Краснов назвал российские регионы с самым высоким коэффициентом взяток и «откатов»

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18 июня 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

взятка, АН-Кубань

Генпрокуратура России назвала регионы с самым высоким уровнем коррупции. Список самых коррумпированных регионов включен в доклад Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны. Этот показатель немного превысил 2018 год. Тогда он был 20,8.

В список регионов с самым высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения - от 29,68 до 26,31.

В отчете Генпрокуратуры говорится, что "наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались сферы деятельности: освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство".

Краснов 17 июня заявил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.