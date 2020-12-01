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Эксперт Ордов считает, что закон для самозанятых способен дать позитивный импульс экономике

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Ордов считает, что закон для самозанятых способен дать позитивный импульс экономике
Фото: pixabay.com

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов считает, что грамотно проработанный закон, обеспечивающий соцгарантии, пенсии и трудовой стаж, поспособствует выходу самозанятых из серой зоны.

Тем не менее Ордов, рассуждая об утверждении нового законопроекта, выразил опасения, что его нормы скорее будут направлены на легализацию работающего на себя населения только для увеличения объемов налоговых отчислений, необходимых национальной экономике на фоне негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

«Чтобы законопроект не стал репрессивным, считает эксперт, властям необходимо четко продумать и проработать все нюансы, которые помогут самозанятым получать все необходимые социально-экономические гарантии», – рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

«Если же нормы нового закона будут предполагать репрессивные меры, то россияне попросту не захотят выходить из тени и продолжат работать, избегая налогов», – предположил Ордов.

Ранее глава ФНС рассказал Путину, сколько в России появилось самозанятых.

ДВа

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