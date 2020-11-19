Глава ФНС рассказал Путину, сколько в России появилось самозанятых
19 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в стране более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых.
По его словам, количество самозанятых растет на 5 тысяч человек в сутки, поэтому, «с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые».
Егоров также отметил, что «это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки».
«Мы начислили так называемые бонусы – это по сути капитал на уплату налогов более 15 млрд рублей сегодня работающим людям», – заявил Егоров.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, почему самозанятым решили упростить «ипотечные каникулы».
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