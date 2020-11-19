Глава ФНС рассказал Путину, сколько в России появилось самозанятых

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19 ноября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин и Даниил Егоров. Фото: сайт Кремля

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в стране более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых.

По его словам, количество самозанятых растет на 5 тысяч человек в сутки, поэтому, «с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые».

Егоров также отметил, что «это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки».

«Мы начислили так называемые бонусы – это по сути капитал на уплату налогов более 15 млрд рублей сегодня работающим людям», – заявил Егоров.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, почему самозанятым решили упростить «ипотечные каникулы».