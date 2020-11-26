В Госдуму на ратификацию внесли протокол с Кипром о налогах на доходы
26 ноября 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром.
Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Кипра от 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, который был подписан 8 сентября 2020 года.
В пояснительной записке к документу указывается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения.
Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет на Кипр из России было выведено порядка 300 млрд долларов.
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