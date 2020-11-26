В Госдуму на ратификацию внесли протокол с Кипром о налогах на доходы

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 ноября 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром.

Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Кипра от 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, который был подписан 8 сентября 2020 года.

В пояснительной записке к документу указывается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения.

Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет на Кипр из России было выведено порядка 300 млрд долларов.