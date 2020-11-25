Набиуллина считает, что нефть должна перестать играть первую скрипку

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25 ноября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Нефть должна была перестать играть первую скрипку в сценариях, поскольку зависимость экономики от динамики нефтяных цен снизилась. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, в этом году сценарии различаются по изменению факторов со стороны спроса и предложения, потенциальных темпов роста. Она также отметила, что ставки по кредитам снизились, кредитование выросло, при это рост кредитования сейчас происходит без опасного роста долговой нагрузки.

Глава ЦБ выразила уверенность, что банковская система пройдет этот кризис без потери устойчивости. Она также отметила, что к пандемии банки подошли в хорошей форме, чему способствовали принятые меры по санации банковской сферы от плохих игроков.

Ранее Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками.