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Финансовый аналитик Степан Демура сообщил о снижении в 2021 году расходов на здравоохранение на 40 процентов

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Финансовый аналитик Степан Демура сообщил о снижении в 2021 году расходов на здравоохранение на 40 процентов
фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшем ухудшении состояния экономики власти России в 2021 году могут сократить расходы на здравоохранение.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, который ранее предсказал мировой кризис в 2008 году и падение курса рубля в 2014 году, считает, что 2021 год будет тяжелым.

По мнению эксперта, будут проблемы с бюджетом страны, падение доходов граждан и экономики. Демура поделился, что он обладает информацией о том, что расходы на здравоохранение в следующем году сократят на 30-40 процентов, - сообщает URA.RU.

По оценке аналитика, российская экономика «давно загибается», и ситуацию серьезно осложняет коронавирус. Специалист подчеркнул, что в период пандемии коронавируса выбиваются целые отрасли бизнеса.

Степан Демура отметил, что российская экономика не производит добавочной стоимости, сидит на нефтяной игле, правительство поднимает налоги, добивается бизнес.

Сергей Глазьев - бывший советник президента РФ, экономист, академик РАН, член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, выразил уверенность, что в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 глобальный передел мира начался, появляются новые центры экономического развития. По его мнению, Россия сейчас может сыграть ключевую роль, но для этого необходимо предпринять особые усилия.

ИЧ

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