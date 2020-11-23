Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для богатых

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), у которых доходы свыше пяти миллионов рублей в год. С 2021 года НДФЛ увеличится с 13% до 15%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полученные от повышения налога средства будут направлены на лечение детей с редкими серьезными заболеваниями.

Предполагается, что в 2021 году благодаря росту НДВЛ бюджет получит дополнительно 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей.

Изменения не будут распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для них ставка останется на уровне 13%.

Инициативу повысить ставку НДФЛ до 15% для богатых выдвинул летом 2021 года Владимир Путин.