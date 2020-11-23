Сергей Глазьев заявил о ключевой роли России в начавшемся глобальном переделе мира

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23 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Сергей Глазьев, фото: vk.com/glazevs

У России может быть ключевая роль в начавшемся глобальном переделе мира. О начале передела мира, падении США и Европы и появлении нового лидера - Юго-Восточной Азии, заявил Сергей Глазьев - бывший советник президента РФ, экономист, академик РАН, член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Глазьев выразил уверенность что в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 глобальный передел мира начался, появляются новые центры экономического развития. По его мнению, Россия сейчас может сыграть ключевую роль, но для этого необходимо предпринять особые усилия.

Сергей Глазьев в своей речи на съезде Общества "Царьград" сказал, что для России "это очень серьёзный вызов, связанный с тем, что после краха Советского Союза наша страна утратила экономический суверенитет и фактически стала сырьевым придатком, периферией европейской и американской экономик".

По его оценке, за счёт российского сырья, за счёт более триллиона долларов капиталов, вывезенных из страны, за счёт колоссальной утечки умов после краха СССР "США и Евросоюз сумели безбедно прожить ещё четверть столетия".

Глазьев считает, что с 2009 года мир вступил в неизбежную фазу смены вековых циклов системного накопления капитала. Как он отметил, "Россия должна использовать инструменты и собственный потенциал, успев поймать момент". Глазьев уверен, что Россия сможет это сделать, но следует сменить принципы экономического развития.